Глава МИД Венгрии рассказал, как усилить Евросоюз

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто уверен, что усилить ЕС можно без помощи брюссельских институтов, а благодаря налаживанию сотрудничества между странами — членами союза. Об этом он сказал в интервью РБК.

Он полагает, что в начале пандемии наиболее эффективным и быстрым было взаимодействие между странами Европейского союза, а не под эгидой Брюсселя, поэтому этот курс необходимо продолжать.

«Институты ЕС не ориентированы на управление кризисами, они заточены под решение вопросов в мирное время», — добавил министр.

Он также уверил, что Венгрия не будет выходить из союза, по примеру Британии, несмотря на имеющиеся разногласия.

«Есть мнение, что он станет сильнее, если превратится в своего рода федерацию. Мы с этим не согласны. Мы считаем, что соединенные штаты Европы — плохая идея, а сильные национальные государства вместе с сильным ЕС — это хорошая идея», — резюмировал Сийярто.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в отношениях США и Евросоюза не исчезнут разногласия с приходом избранного президента США Джо Байдена к власти.