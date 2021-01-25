Песков: Путин в Татьянин день пообщается со студентами

Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается со студентами, которые отмечают в этот день свой «профессиональный» праздник. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Да, президент планирует такое общение», — сказал он.

25 января официально отмечается как «День российского студенчества» с 2005 года. Название «Татьянин день» происходит от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, которая почитается православными в этот день.

Ранее стало известно, что Путин планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в дистанционном формате.