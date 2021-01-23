Глава МИД Венгрии заявил о лицемерии ЕС из-за призывов к санкциям против РФ

Призывы ряда европейских политиков отказаться от участия в совместных с Россией проектах и введении новых санкций против РФ можно считать лицемерием. Об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Подобные разговоры в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», — сказал глава венгерского МИД.

Он отметил, что вряд ли государства Запада решатся отказаться от выгодных им соглашений с Россией, даже из-за громких высказываний своих политиков.

Ранее СМИ сообщали, что главы МИД стран Евросоюза 25 января переговорят относительно возможного введения новых санкций против России.

В субботу, 23 января, новый глава Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил об отсутствии оснований для отмены антироссийских санкций ЕС.