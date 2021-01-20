Три экс-президента США приедут на церемонию инаугурации Байдена

Три бывших президента Соединенных Штатов приедут на церемонию инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление штаба демократа.

Отмечается, что на мероприятие прибыли Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания покинули Белый дом. Они направились на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где у республиканца состоится последняя церемония на посту президента. В дальнейшем Трамп с женой отправится во Флориду — в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

Присутствовать на церемонии инаугурации Байдена в Вашингтоне, которая начнется в полдень по местному времени, Трамп отказался.