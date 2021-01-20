Миронов анонсировал создание партии «Справедливая Россия — за правду»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что партия объединится с «За правду» и «Патриотами России». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что к такому решению он пришел в результате двухлетних переговоров с представителями партий.

По словам Миронова, новая партия получит название »Справедливая Россия — за правду».

Он также подчеркнул, что надеется на сохранение лидерства за собой и предложил аналогичным образом поступить всем левым партиям, в том числе КПРФ и ЛДПР.