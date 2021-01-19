В администрации Байдена заявили, что пересмотрят режим санкций

Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что администрация избранного президента США Джо Байдена пересмотрит режим санкций, сделает их стратегическими. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я сосредоточусь на том, чтобы обеспечить, чтобы они (санкции. — Прим. ред.) использовались стратегически и должным образом», — говорится в сообщении.

Йеллен отметила, что администрация Байдена намерена пересмотреть политику санкций.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ближайшее время США рассмотрят новые санкции против РФ по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).