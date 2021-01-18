Handelsblatt: США хотят ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон планирует ввести новые санкции, чтобы помешать реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

По информации издания, США намерены ввести ограничения против трубоукладчика газопровода — судна «Фортуна», а также против владельца корабля — компании «КВТ-Рус».

Вашингтон, как отмечает газета, уже уведомил о своих планах правительство Германии и других европейских стран.

На данный момент неизвестно, какое воздействие окажут ограничения США против «Фортуны», пишет Handelsblatt. По словам источников издания, Россия сделала все возможное, чтобы защитить трубоукладчиков газопровода от возможных санкций.

Ранее сообщалось, что немецкие экологи опротестовали разрешение на укладку «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.