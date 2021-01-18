Пушков спрогнозировал уменьшение белого населения США

Если избранный американский президент Джозеф Байден исполнит свое обещание и откроет границу с Мексикой, за 20 лет в США Пропорция между численностью мигрантов и белым населением кардинально изменится. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«По прогнозам, уже в 2040 году США станут страной белого меньшинства. Однако это может произойти и гораздо раньше», — говорится в сообщении.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что по вине действующего американского лидера Дональда Трампа на южной границе страны произошла гуманитарная катастрофа.

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