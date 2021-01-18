Захарова призвала Салливана уважать международное право после слов о Навальном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана об Алексее Навальном призвала советника уважать международное право. Об этом она пишет у себя в Facebook.

Ранее Салливан призвал освободить задержанного в Шереметьево Навального.

«Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск Алексей Навальный был задержан в столичном аэропорту Шереметьево.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.

29 декабря 2020 года московское управление Федеральной службы исполнения наказаний объявило Навального в федеральный розыск. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок.

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