Помпео: Иран превратился в новую базу «Аль-Каиды»*

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран стал новой базой террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России), пишет The Guardian.

По его словам, лидеры «Аль-Каиды» создали новую «домашнюю базу» в Иране, и эта страна превратилась в «новый Афганистан».

«В отличие от Афганистана, где «Аль-Каида» пряталась в горах, в Иране она сегодня действует под твердым прикрытием иранского режима», — сказал Помпео.

При этом он не привел каких-либо доказательств.

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