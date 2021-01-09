Пушков сформулировал «доктрину Байдена»

США намерены противостоять Китаю и России, которые Вашингтоном воспринимаются как страна-конкурент и страна-враг. Таким образом сенатор Алексей Пушков спрогнозировал на своей странице в Telegram внешнюю политику Соединенных Штатов при избранном президенте Джо Байдене.

По мнению политика, новый американский лидер планирует прежде всего противостоять «все более настойчивому Китаю». При этом в Вашингтоне понимают, что для достижения своих целей нужны союзники. Это и вдохновило на идею «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице КНР и РФ, пишет Пушков.

Он обратил внимание на то, что такая коалиция против Российской Федерации уже существует под видом НАТО, необходимо создать альянс против Китая. Сенатор считает, что Соединенные Штаты могут начать распространять свое влияние на страны Азии. Кроме того, в приоритете также государства Средней Азии, Южного Кавказа, Восточной Европы (особенно Белоруссия и Украина), находящиеся между «западным альянсом» и Россией с Китаем.

Пушков предполагает, что именно на территориях этих стран будут активно выбирать между «либерально-демократическим» и «авторитарным» «типами миропорядка».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден: вопрос об импичменте Трампу должен решать Конгресс

— Байден: Трамп не способен выполнять обязанности президента

— Байден будет рад видеть Пенса на инаугурации, но не Трампа