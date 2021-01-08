Администрация Трампа работает над передачей власти Байдену
Администрация действующего президента США Дональда Трампа работает над передачей власти избранному главе государства Джо Байдену, заявила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани. Трансляция велась на сайте Белого дома.
«Те, кто работают в этом здании, работают над обеспечением законной передачи власти», — подчеркнула пресс-секретарь.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах. 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.
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