Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани

Судья следственного суда Багдада выписал ордер на арест действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по обвинению в убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, умышленное убийство карается смертной казнью.

Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хосейни Хаменеи пообещал отомстить за убийство, заявив, что США столкнутся с «жесткими» последствиями.

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