Лукашенко считает Путина своим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина своим другом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Да, я его считаю своим другом», — ответил он на соответствующий вопрос в программе «Действующие лица».

В отношении главы Украины Владимира Зеленского он сказал, что не держит на него зла. При этом Лукашенко добавил, что «с колена с ним не здоровался бы».

В заключении белорусский лидер подчеркнул, что планирует начать выстраивать отношения с США.