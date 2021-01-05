Байден: Трамп не выполняет свою работу

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп не выполняет свою работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю, зачем ему нужна эта работа, он не хочет работать», — сказал Байден, выступая перед сторонниками в Джорджии.

Байден также заявил, что Трамп «ноет и жалуется» на результаты выборов вместо того, чтобы бороться с COVID-19.

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.

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