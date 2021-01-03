Помпео назвал самой жесткой политику администрации Трампа к России

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал деятельность администрации действующего президента страны Дональда Трампа по линии России. Об этом он написал в своем Twitter.

Он оценил действия и решения чиновников как самую жесткую политику в отношении России.

«Ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты», — написал Помпео.

Ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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