В Кремле прокомментировали заявление Украины о гарантиях безопасности

Песков: гарантии безопасности на повестке переговоров по Украине
Maxim Shemetov/Reuters

Гарантии безопасности находятся на повестке переговоров по урегулированию на Украине, наряду с главным вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Безусловно, наряду с другими вопросами, в том числе главным — территориальным, гарантии безопасности находятся на повестке дня», — сказал представитель Кремля журналистам.

28 февраля глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы согласилась принять предложенные США гарантии безопасности для Украины.

На прошлой неделе Песков заявлял, что Киев прилагает усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а стремится получить как можно больше европейских денег. Трехсторонняя встреча Путина, американского президента Дональда Трампа и Зеленского может состояться только для финализации договоренностей — до которых, по-видимому, пока далеко.

Ранее переговоры по Украине перенесли на начало марта из-за позиции Киева и желания Владимира Зеленского опираться на Европу.

 
