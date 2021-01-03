В ГД оценили заявления Эстонии о территориальных претензиях к России

Слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях Эстонии к России создают дополнительную напряженность в отношениях стран, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает ТАСС.

«Подобные заявления все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года и создают дополнительную напряженность в двустороннем и межпарламентском сотрудничестве», – подчеркнул Слуцкий.

Он назвал «русофобскую линию» эстонских политиков причиной задержки ратификации пограничного соглашения, относительно которого были договоренности сторон о синхронной ратификации.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил в своем новогоднем обращении, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, продолжает действовать по сей день. Данное соглашение было подписано 2 февраля 1920 года в эстонском городе Тарту и утратило силу в 1944 году — после вхождения Эстонии в состав СССР. По договору в состав Эстонии входили части территорий нынешних Псковской и Ленинградской областей.

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