Песков: Париж и Берлин разочарованы Киевом в реализации Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Париж и Берлин разочарованы пассивностью Киева в реализации Минских соглашений.

«Пассивность Киева в деле реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам Пескова, Минские соглашения и договоренности, достигнутые в 2019 году «нормандской четверкой» в Париже, не были реализованы, воплотить удалось «какие-то единичные предложения, но в целом, самое главное, никто за них даже не брался».

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