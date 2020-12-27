Гуайдо: Национальная ассамблея Венесуэлы продолжит работу

Оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы продолжит работать, несмотря на прошедшие выборы. Об этом в Twitter заявил ее спикер Хуан Гуаидо.

«Сегодня Национальная ассамблея еще раз встает на защиту людей и конституции, продляя работу парламента до достижения свободных выборов», - написал он.

Такое решение оппозиционная ассамблея приняла в субботу.

Венесуэльская Национальная ассамблея 5 января лишил незаконно провозгласившего себя временным главой государства Хуана Гуаидо поста председателя парламента, на его место был избран провластный депутат Луис Парра. Однако депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок и оппозиционный парламент продолжит работу.