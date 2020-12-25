Лавров: США при Байдене не готовы к международным коллективным решениям

США при избранном президенте Джо Байдене не будут подчиняться коллективным решениям, даже если государство вернется в международные структуры и договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Говорят, что новая администрация США будет более предрасположена для возвращения в международные структуры, но тенденция все-таки имеет место, и тенденция такая, что США, даже когда и если они вернутся в те или иные международные структуры, все-таки посылают сигнал, что они не хотят подчинять свои действия коллективным решениям», — сказал Лавров.

По его словам, США готовы соблюдать международные правила игры только тогда, когда это отвечает их интересам.

Лавров также напомнил, что Вашингтон вышел из ЮНЕСКО, из Совета ООН по правам человека и Парижского соглашения по климату.

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