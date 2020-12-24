Захарова заявила, что в мире началась «война вакцин» от COVID-19
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в мире началась «война вакцин» от коронавируса, передает ТАСС.
«К сожалению, да, война вакцин уже идет. Это война всего: политизация темы COVID-19 произошла», — сказала дипломат.
По ее словам, в западной прессе появляется множество «слухов, домыслов, откровенной чуши» относительно российской вакцины.
Однако сила России, как считает Захарова, заключается в правде, » правде о наших достижениях, о том, что мы делаем».
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
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