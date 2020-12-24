Лукашенко направил папе Римскому послание
Ника Пикекатлет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил папе Римскому Франциску послание в честь рождественских и новогодних праздников. Об этом сообщает РИА «Новости».
В письме он отметил, что рассчитывает на проведение личной встречи с главой католической церкви.
Кроме того, политик выразил надежду на молитву папы в поддержку Белоруссии.
Также в послании Лукашенко подчеркнул, что отношения с Ватиканом всегда имели особое значение для белорусской стороны.
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