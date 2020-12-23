Лавров высказался о новых санкциях США против России

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал новые санкции Соединенных Штатов против российских компаний, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что Вашингтон как бизнес-партнер доказал свою ненадежность.

Москва будет учитывать данные действия США как в конкретных ситуациях, связанных с выстраиванием бизнеса с американской стороной, так и в более широком плане, добавил Лавров.

Ранее Министерство торговли США опубликовало перечень компаний и предприятий России и КНР, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в санкционный список означает, что организации не смогут приобретать ряд американских товаров и технологий. В данном списке оказались 58 китайских и 45 российских организаций. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.

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