Путин и Макрон обсудили развитие контактов по производству вакцины от COVID

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсудил ситуацию с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В рамках переговоров лидеры стран выразили настрой на продолжение контактов по производству вакцины от коронавирусной инфекции.

«Затронут также ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества с акцентом на борьбу с пандемией коронавируса», — говорится в публикации.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 77,5 млн заболевших, свыше 54,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Макрон обсудили Карабах