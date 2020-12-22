Путин подписал закон о праве экс-президента РФ на пожизненное сенаторство

Российский лидер Владимир Путин подписал во вторник, 22 декабря, федеральный закон о порядке формирования Совета Федерации, согласно которому президент РФ после прекращения полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации» стал глава государства. Документ был внесен в рамках реализации поправок в Конституцию, которые были приняты на проведенном в период с 25 июня по 1 июля общероссийском голосовании.

Закон предусматривает, что экс-президент страны получает статус сенатора с момента подачи нужных документов и заявления в Совфед. Направить заявление можно в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий.

Соответствующий закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 22 декабря.

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