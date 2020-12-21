Москва не получила ответ ОЗХО на запрос по ситуации с Навальным

Российская сторона до сих пор не получила должного отклика на запрос к техсекретариату Организации по запрещению химического оружия о содействии по ситуации с Алексеем Навальным, указано в официальном заявлении МИД России.

Российское министерство напоминает, что запрос о содействии был направлен еще 1 октября, при этом «вразумительный ответ» до сих пор не был получен. Предлогом стало отсутствие согласия властей Германии на полноформатное взаимодействие экспертов с российскими специалистами, отмечается в заявлении.

«Организация оказалась вновь «в заложниках» у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше», – подчеркивает российское ведомство.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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