Reuters: команда Байдена подумывает о новых санкциях против России

Команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает вариант введения новых санкционных мер против России, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Байден после вступления на пост рассмотрит несколько вариантов наказания России за якобы взлом правительственных агентств и компаний США. По словам источника, ответ США должен быть достаточно сильным, чтобы создать большие экономические, финансовые и технологические потери для «преступников». Однако санкционные меры в то же время должны позволить избежать эскалации конфликта между двумя ядерными державами. В качестве ответа США Байден может рассмотреть: экономические меры и ответные кибератаки против России.

«Для создания эффективного сдерживания и снижение вероятности кибершпионажа в будущем», — цитирует источник агентство.

Ранее зарубежные СМИ писали, что группа российских хакеров сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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