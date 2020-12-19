The Times: Байден не будет добиваться расположения Путина

Избранный президент США Джо Байден после вступления в должность не будет добиваться расположения российского лидера Владимира Путина, считает британское издание The Times.

«В отличие от Джорджа Буша или Барака Обамы, Джо Байден ясно дал понять, что не собирается пытаться снискать расположение Путина», – отмечается в материале.

Издание также особенно отмечает отношение к Путину действующего президента США Дональда Трампа.

«Слабое место Трампа по отношению к Путину создало дополнительную нагрузку на весь аппарат обороны и безопасности США <...> В отличие от Трампа, Байден считает, что Россия вмешалась в выборы 2016 года и приложила все усилия, чтобы сделать то же самое в прошлом месяце», – подчеркивает The Times.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, а действующего главу государства Дональда Трампа — 232.

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