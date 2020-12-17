Трамп заявил о своей непричастности к делу сына Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter слухи о своей причастности к делу в отношении сына избранного президента Джо Байдена Хантера.

Он назвал такие публикации очередным примером фейковых новостей, который удручает.

«Я не имею никакого отношения к потенциальному процессу по делу Хантера Байдена или семьи Байденов», — написал Трамп.

Ранее Хантер Байден заявил, что в отношении него было начато расследование в штате Делавэр. По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений.

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