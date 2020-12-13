Британия и ЕС пока не договорились о соглашении по Brexit

Переговорщики от Великобритании и Евросоюза пока не смогли сблизить позиции на переговорах по Brexit. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя британского правительства.

По его словам, ситуация на переговорах двух сторон очень сложная, но при этом они продолжат консультации.

«Предложение от ЕС остается неприемлемым», — сказал представитель правительства Соединенного Королевства.

Ожидается, что в воскресенье вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен огласят итоги переговоров.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.

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