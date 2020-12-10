Эрдоган: Турция готова «открыть двери» для Армении

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова «открыть двери» для Армении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у Анкары «нет проблем с армянским народом».

«Мы сторонники мира в регионе, готовы открыть двери для Армении. У нас нет проблем с армянским народом», — сказал Эрдоган.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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