Эрдоган: Турция готова «открыть двери» для Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова «открыть двери» для Армении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у Анкары «нет проблем с армянским народом».

«Мы сторонники мира в регионе, готовы открыть двери для Армении. У нас нет проблем с армянским народом», — сказал Эрдоган.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве не ожидают дефицита яблок и томатов из-за запрета на их импорт из Азербайджана

— В Баку проходит парад Победы

— Эрдоган на параде в Баку призвал Армению «взяться за ум»