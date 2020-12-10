Конституционный суд Молдавии объявил Санду новым президентом

Конституционный суд (КС) Молдавии утвердил итоги выборов президента республики. Майя Санду официально признана новым президентом страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КС Домнику Маноле.

По итогам заседания суда были утверждены результаты президентских выборов, которые прошли 15 ноября, и избрание Санду главой республики.

«Это решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия», — сказала Маноле.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Против режима Додона»: президент Молдавии участвует в протестах

— Санду хочет установить хорошие отношения с Россией

— В Молдавии президента лишили части полномочий