Советник Ельцина назвал главного виновника распада СССР

Бывший советник Бориса Ельцина Сергей Шахрай считает виновником развала Советского Союза экс-лидера СССР Михаила Горбачева. Об этом он заявил в интервью изданию «Взгляд».

По словам Шахрая, к середине осени 1991 года шансов сохранить СССР уже не было.

«И главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября <...> Этот процесс запустил Горбачев», – рассказал Шахрай.

Он подчеркнул, что сами по себе Беловежские соглашения не были причиной распада СССР, они лишь констатировали факт.

Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств были подписаны 8 декабря 1991 года главами России, Белоруссии и Украины.

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