Путин проведет совещание с кабмином 9 декабря

Президент России Владимир Путин в среду, 9 декабря, проведет совещание с кабинетом министров, обсудит текущие дела. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да. Завтра планируется совещание с членами правительства. Основная тема другая. Расскажем. Будут также обсуждаться текущие дела», — ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация на нефтяном рынке.

ОПЕК+ 3 декабря решила ежемесячно повышать добычу нефти со следующего года. В январе 2021 года планируется рост на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Далее в рамках ежемесячных встреч альянс будет принимать решение по дальнейшему шагу изменения добычи.