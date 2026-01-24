В Московском регионе мороз усилился до −25°C

В Подмосковье температура в некоторых районах опустилась до −25°C

В некоторых районах Московского региона температура к вечеру опустилась до −25°C, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Источник рассказал, что в подмосковном поселке Серебряные Пруды термометры показали −25,3°C.

«В Черустях, что на восточных рубежах столичного региона, метеостанция сообщает о морозе в минус 22,4 градуса», — добавил он.

В Гидрометцентре отметили, что на главной столичной метеостанции на ВДНХ зафиксировали температуру в −14°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. На ВДНХ минимальная температура воздуха опустилась до −17,3°C. Это стало новым зимним минимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря прошлого года. Тогда столбики термометров показали −16,4°C. А в Центральном федеральном округе морозы приблизились к отметке −30°C.

Ранее в Москве замерзла Останкинская башня.