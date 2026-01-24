Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

В Херсонской области здание поликлиники попало под удар ВСУ

ВСУ атаковали здание поликлиники в Каховке Херсонской области
UKRAINIAN ARMED FORCES/Reuters

Украинские войска атаковали при помощи артиллерии здание поликлиники в Каховке Херсонской области. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

«В Каховке из артиллерии поражено здание поликлиники. По предварительным данным, чудом никто не пострадал. В учреждении выбиты окна, много разбитых элементов, повреждено медицинское оборудование и мебель», — уточнил он.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью беспилотника в городе Грайворон. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь трем женщинам. По словам главы региона, пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

В ночь на 21 января Краснодарский край и Республика Адыгея были атакованы дронами. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ ударили беспилотниками по школе с детьми внутри.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27699451_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+