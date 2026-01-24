В Херсонской области здание поликлиники попало под удар ВСУ

Украинские войска атаковали при помощи артиллерии здание поликлиники в Каховке Херсонской области. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

«В Каховке из артиллерии поражено здание поликлиники. По предварительным данным, чудом никто не пострадал. В учреждении выбиты окна, много разбитых элементов, повреждено медицинское оборудование и мебель», — уточнил он.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью беспилотника в городе Грайворон. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь трем женщинам. По словам главы региона, пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

В ночь на 21 января Краснодарский край и Республика Адыгея были атакованы дронами. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ ударили беспилотниками по школе с детьми внутри.