Выступление Коростелева в спринте на Кубке мира назвали успехом

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал успешным выступление россиянина Савелия Коростелева в спринте на этапе Кубка мира в Гомсе, передает Sport24.

«Он навязал борьбу с такими грандами, как Вальнес и Клебо, которые в классических спринтах являются мировыми лидерами. он уже займет место не дальше 17-го, поскольку финишировал третьим. Конечно, это успех», — сказал Бородавко.

Коростелев не прошел в полуфинал спринтерской гонки, вылетев на стадии 1/4 финала.

Он показал время 3:19,4 и занял третье место в своем забеге. Он мог пройти, как лаки-лузер, однако спортсмены в других забегах показали время лучше, чем у российского лыжника.

18 января Коростелев занял пятое место в гонке классическим стилем с раздельным стартом на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Коростелев преодолел 10-километровую дистанцию за 21:33,3 секунды.

Ранее Дарья Непряева не сумела выйти в полуфинал спринта на Кубке мира.