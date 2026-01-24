Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Выступление Коростелева в спринте на Кубке мира назвали успехом

Тренер Бородавко назвал успешным результат лыжника Коростелева на Кубка мира
Sergey Elagin/Global Look Press

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал успешным выступление россиянина Савелия Коростелева в спринте на этапе Кубка мира в Гомсе, передает Sport24.

«Он навязал борьбу с такими грандами, как Вальнес и Клебо, которые в классических спринтах являются мировыми лидерами. он уже займет место не дальше 17-го, поскольку финишировал третьим. Конечно, это успех», — сказал Бородавко.

Коростелев не прошел в полуфинал спринтерской гонки, вылетев на стадии 1/4 финала.

Он показал время 3:19,4 и занял третье место в своем забеге. Он мог пройти, как лаки-лузер, однако спортсмены в других забегах показали время лучше, чем у российского лыжника.

18 января Коростелев занял пятое место в гонке классическим стилем с раздельным стартом на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Коростелев преодолел 10-километровую дистанцию за 21:33,3 секунды.

Ранее Дарья Непряева не сумела выйти в полуфинал спринта на Кубке мира.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27699475_rnd_7",
    "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+