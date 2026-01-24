Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Авария оставила без тепла и горячей воды почти 4 тыс. жителей подмосковного города

В Жуковском после аварии без тепла остались почти 4 тысячи человек
Прокуратура Московской области

Из-за аварии на трубопроводе без тепла и горячей воды в Подмосковье остались почти 4 тыс. жителей, сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.

В ведомстве заявили, что в Жуковском коммунальная авария затронула более 30 многоэтажек. Сейчас сотрудники прокуратуры проводят проверку и оценивают содержание и эксплуатацию объектов теплоснабжения. Они также проконтролируют соблюдение сроков устранения последствий аварии. Аварийно-восстановительные бригады уже начали ремонт системы теплоснабжения.

Кроме того, четыре опоры линии электропередачи (ЛЭП) были сбиты в результате ДТП с участием фуры в Раменском районе Московской области. Из-за аварии в частном секторе Опаринской улицы поселка Быково были обесточены десятки частных жилых домов.

До этого Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании называют причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам главы региона Андрея Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток. Блэкаут затронул не только жилой фонд, но и корабли Северного флота — их перевели на автономный режим энергообеспечения.

Ранее больше 1 млн украинцев остались без света после удара ВС РФ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27699421_rnd_4",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+