Авария оставила без тепла и горячей воды почти 4 тыс. жителей подмосковного города

В Жуковском после аварии без тепла остались почти 4 тысячи человек

Из-за аварии на трубопроводе без тепла и горячей воды в Подмосковье остались почти 4 тыс. жителей, сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.

В ведомстве заявили, что в Жуковском коммунальная авария затронула более 30 многоэтажек. Сейчас сотрудники прокуратуры проводят проверку и оценивают содержание и эксплуатацию объектов теплоснабжения. Они также проконтролируют соблюдение сроков устранения последствий аварии. Аварийно-восстановительные бригады уже начали ремонт системы теплоснабжения.

Кроме того, четыре опоры линии электропередачи (ЛЭП) были сбиты в результате ДТП с участием фуры в Раменском районе Московской области. Из-за аварии в частном секторе Опаринской улицы поселка Быково были обесточены десятки частных жилых домов.

До этого Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании называют причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам главы региона Андрея Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток. Блэкаут затронул не только жилой фонд, но и корабли Северного флота — их перевели на автономный режим энергообеспечения.

Ранее больше 1 млн украинцев остались без света после удара ВС РФ.