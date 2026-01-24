Трусова: занимайте места в зрительном зале, вам будет на что посмотреть

Российская фигуристка Александра Трусова анонсировала в своем Telegram-канале участие к чемпионату России по прыжкам.

«Подготовка к чемпионату началась, я уже вхожу в режим тренировок. Занимайте места в зрительном зале, вам будет на что посмотреть», — сказала Трусова.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Татьяна Тарасова не стала рассуждать о шансах Трусовой выступить на ОИ-2030.