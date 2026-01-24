Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что представители США, РФ и Украины в столице ОАЭ Абу-Даби многое успели обсудить, и назвал переговоры конструктивными.

По его словам, обсуждались возможные параметры завершения конфликта и условия для этого.

«Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности», — написал Зеленский.

По итогам встреч, уточнил президент Украины, все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги.

Кроме того, Зеленский сообщил, что новая встреча может состояться на следующей неделе.

До этого в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал: наряду с другими темами рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Ранее в Совфеде указали на «обнадеживающий знак» в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.