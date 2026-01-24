Орбан заявил о наличии у ЕС документа об отправке войск на Украину

В Европейском союзе уже существует подписанное соглашение, предусматривающее возможность отправки войск на территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пишет ТАСС.

«Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены на Украину. Так что Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась», — сказал он, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре.

Кроме того, Орбан жестко высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС к 2027 году.

По его словам, членство Украины в Евросоюзе в нынешней ситуации означало бы прямое вовлечение объединения в военный конфликт с Россией. Премьер добавил, что Венгрия не поддерживает интеграцию Украины в ЕС не из-за бесчувственности, а из соображений самосохранения.

«И если она (Украина. — прим. ред.) будет в какой-либо интеграции, будь то НАТО или ЕС, частью которого мы тоже являемся, существует постоянная опасность того, что это втянет нас самих в этот конфликт», — отметил политик.

Ранее Орбан раскритиковал отправку европейских миротворцев на Украину, назвав их «войнотворцами».