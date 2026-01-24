Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на машины в Запорожской области

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Запорожской области выросло до четырех
Inna Varenytsia/Reuters

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников по гражданским автомобилям в Васильевском муниципальном округе Запорожской области выросло до четырех. Об этом сообщила глава округа Наталья Романиченко, передает РИА Новости.

Она уточнила, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

До этого 24 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в Васильевском муниципальном округе, в результате чего были ранены двое мужчин и подросток. Позднее глава региона также рассказал о еще одном пострадавшем при атаке на гражданский автомобиль в городе Васильевке.

По словам Балицкого, за минувшие сутки зафиксировали шесть фактов целенаправленных атак ВСУ на населенные пункты области. Около 8 тыс. жителей региона остались без электричества из-за срабатывания защиты на высоковольтной линии, уточнил глава региона.

Ранее Балицкий сообщал о повреждении газопровода в результате артобстрела ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27699427_rnd_6",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+