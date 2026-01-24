Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на машины в Запорожской области

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Запорожской области выросло до четырех

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников по гражданским автомобилям в Васильевском муниципальном округе Запорожской области выросло до четырех. Об этом сообщила глава округа Наталья Романиченко, передает РИА Новости.

Она уточнила, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

До этого 24 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в Васильевском муниципальном округе, в результате чего были ранены двое мужчин и подросток. Позднее глава региона также рассказал о еще одном пострадавшем при атаке на гражданский автомобиль в городе Васильевке.

По словам Балицкого, за минувшие сутки зафиксировали шесть фактов целенаправленных атак ВСУ на населенные пункты области. Около 8 тыс. жителей региона остались без электричества из-за срабатывания защиты на высоковольтной линии, уточнил глава региона.

Ранее Балицкий сообщал о повреждении газопровода в результате артобстрела ВСУ.