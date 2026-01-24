Трамп впервые назвал Карни губернатором Канады

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social впервые назвал премьер-министра Канады Марка Карни губернатором, словно тот возглавляет американский штат, а не отдельную страну.

«Если губернатор Карни думает, что сможет превратить Канаду в «перевалочный пункт» для китайских товаров и продукции, он глубоко ошибается. Китай полностью поглотит Канаду, уничтожив ее бизнес, социальную структуру и привычный образ жизни», — написал глава Белого дома.

Кроме того, американский лидер пообещал, что в случае заключения сделки между Канадой и КНР на всю канадскую продукцию, поступающую в США, будет наложен таможенный тариф в размере 100%.

До этого Трамп опубликовал в своей социальной сети изображение, на котором территория Канады была помечена американским флагом.

Прежде Трамп регулярно называл губернатором Джастина Трюдо, когда он был канадским премьером. При этом в отношении Карни после его вступления в должность премьер-министра американский лидер стал использовать правильный титул.

Ранее Трамп отозвал приглашение премьеру Канады присоединиться к «Совету мира».