Политика

Власти ОАЭ оценили переговоры США, России и Украины в Абу-Даби

МИД ОАЭ: переговоры между РФ, Украиной и США прошли в позитивном русле
Philip Lange/Shutterstock/FOTODOM

Двухдневные переговоры по ситуации на Украине, завершившиеся в Абу-Даби, прошли в конструктивной и позитивной атмосфере. Об этом сообщил представитель правительства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает РИА Новости.

«Дискуссии прошли в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямой контакт представителей РФ и Украины касательно нерешенных элементов предложенных США рамок мирного урегулирования», — говорится в заявлении.

В МИД также отметили, что делегации России и Украины контактировали напрямую в ходе переговоров. Руководство ОАЭ высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по содействию переговорам сторон конфликта, указано в заявлении ведомства.

Эмиратские дипломаты также подчеркнули, что продолжат поддерживать усилия по мирному урегулированию на Украине.

24 января в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждали параметры завершения боевых действий. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами рассматриваются «буферные зоны» и «различные механизмы контроля». По его словам, по итогам мероприятия, которое продолжалось несколько часов, «результаты есть». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ назвали самый сложный вопрос на переговорах в Абу-Даби.

