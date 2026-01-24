Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Орбан назвал Гренландию «куском льда в бокале виски» для Трампа

Орбан: Трамп хочет Гренландию, как кусок льда, положить в свой виски
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал Гренландию как «кусок льда», который, по его мнению, президент США Дональд Трамп мог бы положить в свой виски. Об этом пишет РИА Новости.

«Возможно, что он всю Исландию, простите, Гренландию, как большой кусок льда, хотел положить в свой виски. Это возможно. Может, он и не может положить, но этот кусок льда теперь его, и теперь там происходит то — конечно, это все происходит в рамках НАТО — что с военной точки зрения важно для США, в этом можно быть уверенным», — заявил Орбан на мероприятии в венгерском Капошваре, которое транслировал телеканал М1.

Орбан также подчеркнул, что НАТО «исчерпал себя и уже давно функционировал неэффективно». Однако, с приходом Трампа расходы на оборону для стран-членов альянса были увеличены до более чем 3%, что, по мнению Орбана, свидетельствует о том, что Трамп «спас НАТО», действуя решительно и не теряя времени.

На форуме в Давосе сам Трамп назвал Гренландию «куском льда», а позже, возможно, по ошибке, использовал название «Исландия» (Iceland), говоря о Гренландии. Например, он заявил о своей помощи НАТО и добавил, что до того, как он заговорил об Исландии, все его любили. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт настаивала, что Трамп не перепутал Гренландию и Исландию, а назвал остров «куском льда».

Ранее Орбан поддержал позицию Польши, что судьбу Гренландии должны решать Дания и США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27699487_rnd_7",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+