Политика

СМИ раскрыли итоги переговоров в Абу-Даби

ТАСС: встреча РФ, США и Украины в Абу-Даби прошла небезрезультатно
UAE Government/Reuters

Двухдневные переговоры делегаций из России, США и Украины принесли определенный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Нельзя сказать, что встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов, они есть», — заявил источник.

Ожидается, что в ближайшее время переговоры продолжатся.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

По итогам встречи руководство Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что переговоры прошли в конструктивной и позитивной атмосфере.

Журналист американского новостного издания Axios Барак Равид заявил, что украинские официальные лица тоже назвали трехсторонние переговоры «позитивными» и «конструктивными». Он утверждает, что новый раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе.

Ранее Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби.

