Трамп заявил, что США ведут «интересные» разговоры по Гренландии

Трамп: США по результатам идущих переговоров получат все желаемое от Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью New York Post., что Вашингтон добьется от Гренландии всего, что требуется, по итогам ведущихся переговоров.

«У нас будет все, что мы хотим. Происходят некоторые интересные разговоры», — подчеркнул глава Белого дома.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что возможная сделка не подразумевает полной передачи Вашингтону суверенитета над Гренландией. Она предполагает размещение на острове системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также обновление оборонного соглашения между США и Данией от 1951 года.

