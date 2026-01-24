Размер шрифта
Путин созвонился с лидером Вьетнама

Путин провел телефонный разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, сообщает Кремль.

Российский лидер поздравил собеседника с переизбранием на высший партийный пост и пожелал ему успехов. То Лам проинформировал Путина о «масштабных задачах», поставленных XIV съездом Компартии страны, говорится в пресс-релизе.

Там добавляется, что политики обсудили сотрудничество государств в политике, торговле, экономике и энергетике и подтвердили намерение развивать двухсторонние отношения «в духе всеобъемлющего стратегического партнерства». Главы государств также договорились продолжать контакты на разных уровнях.

Прошлой весной по итогам переговоров Путина и То Лама в Кремле страны подписали несколько документов, в том числе о сотрудничестве в сфере образования. Москва и Ханой договорились, в том числе, проводить конкурсы совместных научно-исследовательских проектов, а МГИМО и РАНХиГС будут взаимодействовать с Ханойским госуниверситетом и Государственной политической академией им. Хо Ши Мина.

Ранее Лукашенко получил от лидера Вьетнама свой портрет из драгоценных камней.

