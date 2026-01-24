Размер шрифта
Общество

В Госдуме заявили, что WhatsApp и Telegram ограничивают не «из вредности»

Боярский: WhatsApp и Telegram ограничили из-за их нежелания работать по законам
На мессенджеры WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram накладывают ограничения из-за нарушения норм, а не «из вредности». Об этом заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, передает kp.ru.

Он пояснил, что ограничения, с которыми столкнулись платформы, являются следствием нарушения установленных правил, а не проявлением предвзятости со стороны властей.

Депутат подчеркнул, что никто не планирует блокировать или замедлять работу WhatsApp и Telegram без веских оснований. Он сравнил их функционирование на территории России с пребыванием гостей, которые обязаны соблюдать правила принимающей стороны. В частности, речь идет об открытии представительств в России и сотрудничестве в борьбе с мошеннической деятельностью.

По словам Боярского, ни WhatsApp, ни Telegram не проявили готовности к выполнению этих требований, что и привело к решению в августе 2025 года о деградации их голосовых функций.

Боярский также объяснил, почему Telegram не подвергается полной блокировке. Он отметил, что данный мессенджер — это не только средство обмена сообщениями, но и крупная социальная сеть, в которую российские граждане и СМИ вложили значительные ресурсы, развивая свои каналы.

Ранее в Госдуме заявили, что полная блокировка WhatsApp возможна в России до конца 2026 года.

